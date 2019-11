Ivo Neto Hoje às 14:33 Facebook

Um homem foi atingido a tiro pela polícia e há registo de várias pessoas esfaqueadas na Ponde de Londres. As autoridades classificam, por precaução, o incidente como "ato terrorista".

A Polícia Metropolitana de Londres já confirmou que, por precaução, classifica o incidente na Ponte de Londres como um "ato terrorista".

Um homem terá esfaqueado várias pessoas que passavam na Ponte de Londres. O alerta foi dado às 13.58 horas. Além de o atacante ter sido abatido a tiro pela polícia, o jornal "The Guardian" dá conta da existência de pelo menos cinco feridos, "alguns graves".

O porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres, Neil Basu, confirmou que o suspeito foi abatido. O responsável disse ainda que o atacante usava um colete com explosivos, mas que era falso.

"Incidente grave", dizem as autoridades

Num dos vários vídeos nas redes sociais, pode ver-se um grupo de pessoas à volta de um homem antes da chegada da polícia. Depois de ter afastado as pessoas do local, a polícia terá efetuado vários disparos.

Também através do Twitter, o Serviço de Ambulância de Londres diz estar a tratar de um "incidente grave" que obrigou à mobilização de vários elementos para a Ponte de Londres.

De acordo com a Reuters, uma pessoa terá sido esfaqueada. John McManus, jornalista da BBC, que estava no local na altura do incidente, testemunhou um "confronto na ponte", com "vários homens a atacarem uma pessoa".

Boris Johnson agradece às autoridades

O primeiro-ministro britânico, Boris Johson, disse estar "a ser informado" e, através das redes sociais, agradeceu às autoridades e aos serviços de emergência pela "resposta imediata" neste incidente.

Sadiq Khan, mayor de Londres, também usou as redes sociais para agradecer aos serviços de emergência e lamentar os feridos que resultaram do ataque na Ponte de Londres.

Já este mês, as autoridades britânicas passaram o nível de alerta terrorista de "severo" para "substancial", o mais baixo desde 2014. Em 2017, uma carrinha atropelou várias pessoas na Ponte de Londres e outras foram esfaqueadas no Mercado de Borough. Sete pessoas morreram.