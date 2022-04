Numa altura em que continua a não haver acordo para um encontro entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia, o líder da ONU, que já esteve reunido com Putin, vai, agora, conversar com Zelensky e visitar algumas das cidades mais massacradas pela guerra. Ainda que sem garantias, António Guterres atirou para sexta-feira a tão esperada retirada de civis de Mariupol. O minuto a minuto do JN.