O 98.º dia de guerra começa com o elogio dos EUA ao embargo europeu ao petróleo russo que afeta "máquina de guerra" do invasor da Ucrânia. Do lado de Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov disse que apenas Kiev e o Ocidente podem agir para permitir as exportações de cereais ucranianos e russos. Ataque a fábrica de produtos químicos em Severodonetsk é "loucura", acusa Volodymyr Zelensky.