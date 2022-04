Hoje às 07:28 Facebook

Kiev pediu a Pequim que seja protagonista, ou pelo menos importante, na busca de um caminho de paz para a Ucrânia, fazendo uso das relações privilegiadas que tem com Moscovo. Enquanto isso, no terreno, os EUA alertam que a Rússia se prepara para uma guerra longa no leste da Ucrânia - e no terreno, teme-se um grande ataque nas próximas horas.