Rita Salcedas Hoje às 08:00, atualizado às 08:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de a Rússia fazer o mundo tremer com uma eventual catástrofe nuclear e de as tropas tomarem a cidade de Trostyanets, Moscovo anunciou um cessar-fogo de cinco horas para a retirada de civis em duas cidades. Em Kharkiv, a madrugada foi difícil, com várias explosões. Este fim de semana, há nova ronda de negociações.