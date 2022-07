Ao 131.º dia de guerra na Ucrânia realiza-se, na Suíça, a Conferência sobre o Processo Recuperação da Ucrânia, com vista à reconstrução das cidades destruídas pelos bombardeamentos da Rússia. No terreno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu a retirada do exército de Lysychansk mas garante a reconquista desta cidade do Donbass.