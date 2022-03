Ao sétimo dia de invasão, 141 países da ONU "exigem" retirada da Rússia

Novo dia marcado por intensas explosões. Numa altura em que as forças ucranianas confirmam mais de dois mil civis mortos, teme-se que o número aumente exponencialmente nas próximas horas. Na quinta-feira há nova ronda de negociações, com o cessar-fogo em cima da mesa. Os pontos-chave desta quarta-feira.

- O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou que os Estados Unidos vão encerrar o espaço aéreo a companhias russas.

- As tropas de Putin dizem ter controlado a cidade de Kherson, ainda que o presidente da autarquia local garanta que as forças ucranianas estão a resistir aos ataques.

- Teme-se que na cidade de Mariupol, no sudoeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, tenham morrido centenas de civis, nas últimas horas de bombardeamentos contínuos. Vice-presidente da câmara avança que distrito onde vivem 130 mil pessoas está "quase totalmente destruído".

- Um míssil atingiu o edifício da câmara municipal de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Há ainda registo de ataques a uma universidade e ao edifício da polícia.

- O número de deslocados da Ucrânia para países vizinhos atingiu as 836 mil pessoas, de acordo com o mais recente balanço do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados.

- A União Europeia excluiu sete bancos ​​​​​​​russos do sistema bancário internacional SWIFT, dado ao agravamento das sanções a Moscovo.

- Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin, que sobreviveu a um envenenamento e atualmente está detido, apelou à mobilização da população russa para se manifestar nas ruas contra a guerra.

- O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse esta quarta-feira que o chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, sabe que a única alternativa às sanções contra Moscovo é uma terceira guerra mundial, que seria "nuclear devastadora".

- A Amnistia Internacional Portugal pediu ao Governo que ajude a família de Ihor Homeniuk, cidadão ucraniano morto no aeroporto de Lisboa por inspetores do SEF, a sair da Ucrânia perante o conflito vivido no país.

- As autoridades ucranianas apontam para mais de dois mil civis mortos desde o início da invasão russa, há uma semana.

- A Ucrânia convidou, esta quarta-feira, as mães dos militares russos capturados no campo de batalha a ir buscá-los a Kiev numa aparente tentativa de envergonhar Moscovo.

- Mais de mil pessoas de 16 nacionalidades estarão a caminho da Ucrânia, para se juntarem às forças do país na defesa contra a invasão da Rússia, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

- Ucrânia e Rússia acordaram segunda ronda de negociações, na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, esta quinta-feira. Cessar-fogo imediato estará em cima da mesa.

- A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que "exige" à Rússia que se retire "imediatamente" da Ucrânia, numa forte repreensão à invasão de Moscovo pelo órgão global encarregado da paz e segurança. Após mais de dois dias de debate extraordinário, 141 dos 193 Estados-membros votaram a favor da resolução não vinculativa. A China estava entre os 35 países que se abstiveram, enquanto apenas cinco votaram contra.

- Roman Abramovich anunciou que tomou a decisão de vender o Chelsea e que os lucros reverterão a favor das vítimas da guerra na Ucrânia.