Aos 94 anos, Isabel II inova e participa pela primeira vez numa videoconferência

A rainha Isabel II participou na sua primeira videoconferência pública para conversar com quatro cuidadores informais sobre os desafios que enfrentam para tratar de pessoas próximas durante a pandemia de covid-19.

A monarca de 94 anos participou na iniciativa na semana passada, no âmbito da Semana dos Cuidadores [Carers Week] no Reino Unido, juntamente com a filha, Princesa Ana, que é presidente da fundação Carers Trust.

"Foi interessante ouvir todas as vossas histórias e estou muito impressionada com o que vocês já alcançaram. Estou muito feliz por poder juntar-me a vocês", disse, durante o vídeo divulgado esta quinta-feira nas contas das redes sociais da família real. Durante o encontro virtual, a monarca ouviu falar sobre o isolamento e as dificuldades que os cuidadores informais enfrentam durante a pandemia.

Mantendo o protocolo real, a rainha foi a última a entrar na videoconferência e a primeira a sair.

Existem cerca de sete milhões de pessoas em todo o Reino Unido que cuidam de um familiar ou pessoa próxima sem serem remuneradas e a maioria não tem experiência, fazendo-o porque são maridos ou esposas, filhos ou filhas, ou mesmo um vizinho que quer ajudar.

Outros membros da família real, incluindo o herdeiro do trono, o príncipe Carlos, e o filho primogénito, príncipe William, têm participado em várias chamadas de videoconferência durante a pandemia para ajudar em certas iniciativas.

William, por exemplo, revelou durante o fim de semana que tem estado a trabalhar anonimamente como voluntário numa linha de apoio a pessoas isoladas durante o confinamento.

A rainha Isabel II está atualmente a residir no castelo de Windsor, nos arredores de Londres, juntamente com o marido, príncipe Filipe, que celebrou 99 anos na quarta-feira.

A monarca completou 94 anos em 21 de abril, mas as comemorações oficiais têm lugar habitualmente no segundo sábado de junho, num evento com uma parada e banda de música militar em Londres, que terá lugar este sábado.

Devido às restrições relacionadas com a pandemia covid-19, o desfile será reduzido e sem as habituais multidões populares, mas será transmitido na televisão.

O Reino Unido registou até ao momento 41279 desde o início da pandemia covid-19, de acordo com os números do ministério da Saúde Britânico, o que faz do país o segundo a nível mundial com o maior número de mortes, atrás dos EUA.