Aperto de mão de Marcelo volta a fazer furor. Desta vez, foi na Índia

Já começa a ganhar contornos de clássico. Marcelo encontra-se com um político estrangeiro e dá um aperto de mão de proporções épicas, numa disputa que fica registada para a história pelas câmaras de televisão. Desta vez, foi na Índia.

Se, com Donald Trump, o aperto de mão foi notícia em todo o mundo, o momento protagonizado esta sexta-feira com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, promete fazer as delícias dos internautas. Os largos segundos em que as mãos dos dois políticos estiveram unidas já levam mais de 175 mil visualizações em apenas uma partilha.

Modi e Marcelo vão falando e sorrindo, olhando para as câmaras, mas não largam as mãos durante 18 segundos, com sacudidelas e puxões pelo meio. Nenhum parece querer desistir.

Já este sábado, questionado sobre a reunião que teve na sexta-feira com o primeiro-ministro indiano, o chefe de Estado respondeu que "superou a expectativa" pelo empenho que manifestou no reforço das relações entre Portugal e a Índia.

"Fiquei muito impressionado pela personalidade política do primeiro-ministro e muito impressionado, sobretudo, pelo empenho dele nesta nova fase do relacionamento entre os dois países", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "tinha a noção, à distância", pelo que lhe tinha sido contado, nomeadamente por António Costa, "da visão e do empenho do primeiro-ministro Modi relativamente ao relacionamento entre os dois países".

"Superou a expectativa porque o vejo ainda mais empenhado do que eu, muito empenhado que eu já entendia que ele estava antes de o conhecer pessoalmente", acrescentou.