Mulher decapitada em ataque que fez três mortos em França

Um homem atacou várias pessoas com uma faca na Basílica de Nice, em França, e matou pelo menos duas mulheres e um homem, causando ainda vários feridos.

Pelo menos três pessoas morreram na sequência de um ataque com uma faca, cerca das 9 horas da manhã (oito horas em Portugal continental), na basílica de Nice, em França.

O presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, está no local com a polícia Foto: Twitter

Segundo o jornal francês "Le Monde", as vítimas mortais são duas mulheres e um homem. O ataque provocou, ainda, vários feridos, que foram transportados para o hospital local.

A primeira mulher terá sido degolada no interior da basílica de Notre-Dame de L'Assomption. A segunda, um homem, foi esfaqueado no peito, também dentro do templo. A terceira vítima mortal, outra mulher, foi morta numa café em frente à igreja, onde se havia refugiado do agressor.

O presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, considerou o incidente como "um ataque terrorista" e anunciou que o atacante já foi detido pela polícia.

"Confirmo que tudo leva a crer que se tratou de um ataque terrorista no seio da basílica Notre-Dame" de Nice, lê-se no "tweet" publicado pelo presidente da câmara, anunciando que está no local com a Polícia Nacional e a Polícia Municipal de Nice que interpelou o autor do ataque.

A Polícia Nacional Francesa qualificou o ataque "de muito grave" emitiu um alerta a aconselhar as pessoas a manterem-se afastadas da zona.

O núcleo de combate ao terrorismo abriu um inquérito ao incidente "por assassinato e tentativa de assassinato". No Twitter, o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, anunciou uma reunião de crise do ministério, a que atenderá o presidente gaulês, Emmanuel Macron, que viajará entretanto para Nice.

Três pessoas morreram no ataque Foto: EPA

Este foi o segundo ataque de inspiração terrorista cometido em França em cerca de 15 dias. A 16 de outubro um professor foi degolado à porta de uma escola, depois de ter falado aos alunos sobre liberdade de expressão, usando como exemplo as caricaturas de Maomé.