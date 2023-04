Autarca brasileiro de 65 anos casa-se com adolescente e nomeia sogra

JN Hoje às 22:10 Facebook

O caso está a geral polémica no Brasil. O presidente da Câmara Municipal de Araucária, no Estado do Paraná, de 65 anos, casou-se com uma adolescente uma dia depois de esta completar 16 anos, a idade legal para os menores formalizarem a união, com a autorização dos pais, no Brasil.

Um dia depois, Hissam Hussein Dehaini nomeou a sogra secretária de Cultura e Turismo do Município. Marilene Rôde era, à data, diretora-geral na Secretaria de Educação no mesmo órgão, tendo passado a auferir mensalmente 21 416 reais (3857,11 euros) - mais 1350 euros do que até então.

O casamento e a nomeação foram noticiadas pelo G1, portal de notícias da Globo, que consultou o Jornal Oficial dos Cartórios de Registo do Brasil e o Diário Oficial de Araucária. O matrimónio ocorreu, segundo a publicação, a 12 de abril de 2023 e a nomeação foi publicada a 13 de abril de 2023.

Em comunicado, a Prefeitura de Araucária (Câmara Municipal) alegou que a designação de Marilene Rôde é um "ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, [uma] vez que possui 26 anos de experiência no serviço público".

Segundo outras publicações brasileiras, o autarca tem já um histórico de nomear para cargos públicas pessoas próximas suas ou dos seus familiares.

Além da designação, a diferença de idades entre o autarca e a adolescente está igualmente a gerar polémica nas redes sociais, tendo mesmo sido um dos assuntos mais discutidos do dia no Twitter em português. A jovem tinha participado no concurso Miss Araucária Teen 2022.