Avião com 133 pessoas a bordo cai no sudoeste da China

Um avião da China Eastern Airlines que viajava entre as cidades chinesas de Kunming (sudoeste) e Cantão caiu com 133 pessoas a bordo, informou a televisão estatal CCTV.

O Boeing-737 caiu perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi, e "causou um incêndio" nas montanhas, informou a CCTV, acrescentando que as equipas de resgate foram enviadas para o local.

Desconhece-se para já se há sobreviventes. Segundo órgãos de informação locais, o o voo Mu5735 saiu de Kumming cerca das uma da madrugada (5 horas em Portugal continental), com destino a Guangzhou.

O voo terminou abruptamente às 2.22 horas locais (6.22 em Portugal continental), embatendo numa montanha à velocidade de 696 quilómetros a 983 metros de altitude. Deveria aterrar às 3.05 locais (7.05).

O avião caiu numa zona remota e montanhosa de Quangxi e causou um incêndio florestal. Segundo a correspondente da Al Jazeera na China, a operação de resgate vai ser difícil.

PLANE CRASH IN CHINA:



- China Eastern Airlines

- Boeing 737 with 133 people

- Crashed in China's Guangxi

- Reportedly hit a mountain

- Fire reported at the scene

- No word on casualties pic.twitter.com/qGSNJnzfIP - MUBreaking (@MUBreaking) March 21, 2022

O avião que se despenhou era um Boeing 737-800, um dos mais populares do mundo para viagem de curto e médio alcance. Este modelo começou a ser fabricado em 1994 e entrou em funcionamento em 1998.

A China tem três grandes companhias aéreas que operam muitos voos domésticos em 284 destinos diferentes com um registo de segurança acima da média, dos melhores do Mundo.

Segundo o Gabinete de Segurança de Aviação Civil da China, o último acidente fatal com um avião a jato ocorreu num voo regional em 2010. Morreram 44 das 96 pessoas a bordo de um avião Embraer E-190 operado pela Henan Airlines se despenhou na aproximação ao aeroporto de Yichun, num dia com pouca visibilidade.