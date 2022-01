Bento XVI encobriu abusos sexuais contra menores quando era cardeal

JN/Agências Hoje às 22:31 Facebook

O Papa emérito Bento XVI ajudou a encobrir um capelão condenado por abusos sexuais na década de 1980, quando era cardeal e arcebispo de Munique (Alemanha), segundo um documento eclesiástico referido esta terça-feira por vários meios de comunicação social alemães.

O capelão Peter H. foi transferido em 1980 da diocese de Essen para a de Munique-Freising, depois de ter abusado de vários menores. Ao terem conhecimento das acusações, os seus superiores não as esclareceram, mas obrigaram-no a fazer terapia psicológica.

O então cardeal Joseph Ratzinger, na qualidade de arcebispo de Munique-Freising, sabia que o capelão havia cometido abusos, mas ainda assim aprovou a sua transferência e não denunciou o caso ao Vaticano, como era sua obrigação, de acordo com um decreto extrajudicial do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Munique e Freising de 2016.

Após a transferência aprovada por Ratzinger, o sacerdote continuou com os abusos, pelos quais foi condenado em 1986 a 18 de prisão, facto que levou as autoridades eclesiásticas a transferi-lo novamente, desta vez para Garching, no sul da Alemanha.

Joseph Ratzinger "esteve disposto a admitir ao sacerdote H. que tinha conhecimento da situação", afirma o documento, citado pela emissora de televisão pública ZDF e pelo semanário "Die Ziet".

Por isso, o documento acusa o Papa emérito Bento XVI e outras autoridades eclesiásticas de não terem cumprido a sua "responsabilidade" para com as "crianças e adolescentes confiados ao seu cuidado pastoral", segundo a investigação dos dois órgãos de comunicação social.

Segundo o documento, Ratzinger e outras autoridades vinculadas ao caso nunca denunciaram ao Vaticano, o que "não permite tirar nenhuma outra consequência" do que "renunciaram deliberadamente à punição do crime".

Através do seu secretário pessoal, o Papa emérito Bento XVI negou ter conhecimento dos registos do sacerdote H., "portanto, não violou a sua obrigação de informar Roma", segundo declarações citadas pela ZDF.

Peter H. não foi destituído do sacerdócio até 2010, facto pelo qual o documento também crítica o atual arcebispo de Munique, o cardeal Reinhard Marx, que em 2008 pediu um relatório psiquiátrico sobre o estado mental do capelão, tendo o transferido novamente, abdicando abrir uma investigação interna.

Em junho de 2021, o Papa Francisco rejeitou a resignação do cardeal Marx, após ter renunciado ao cargo como um gesto contra os abusos sexuais de menores por membros da Igreja Católica na Alemanha.