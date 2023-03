Biden ataca republicanos por tentarem "minimizar" o ataque ao Capitólio

JN/Agências Hoje às 00:56 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou, esta quarta-feira, membros da oposição republicana que procuraram "minimizar" o ataque ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump, ocorrido em 6 de janeiro de 2021.

"Mais de 140 polícias ficaram feridos em 6 de janeiro. Já disse isso antes: como pode alguém ousar minimizar ou negar o inferno por que passaram?", frisou o chefe de Estado norte-americano através da rede social Twitter, depois de republicanos parecerem minimizar a gravidade do incidente numa reportagem da estão de televisão Fox News.

O democrata partilhou um 'tweet' com uma carta do chefe da polícia do Capitólio, Bryan Manger, que acusou o apresentador da Fox News, Tucker Carlson, de tirar "conclusões dolorosas e enganosas" sobre o ataque de 06 de janeiro no programa.

"Espero que os republicanos na Câmara dos Representantes sintam vergonha pelo que foi feito para minar a política", sublinhou ainda Joe Biden.

O apresentador Tucker Carlson, uma das principais figuras do canal preferido dos conservadores nos Estados Unidos, obteve acesso exclusivo do presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, para transmitir imagens do atentado contra o Capitólio, demonstrando uma grande maioria de pessoas pacíficas contra uma "pequena percentagem" de vândalos.

A decisão do líder republicano, tomada em nome da transparência, de acordo com o próprio, gerou fortes críticas, principalmente dos democratas.

Mesmo entre os republicanos, o líder deste partido no Senado, o influente Mitch McConnell, referiu que a Fox News tinha cometido um "erro" ao mostrar o ataque ao Capitólio "de uma forma completamente diferente" da forma como "as forças de ordem pensam", apoiando-se na carta de Manger.

A invasão do Capitólio ocorreu depois do comício do então Presidente Donald Trump, que se dirigiu a milhares de apoiantes em Washington, incentivando-os a lutarem contra a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.

Quase mil pessoas foram acusadas de crimes federais relacionados com a invasão do Capitólio. Mais de 500 declararam-se culpados e cerca de 400 foram condenados, com mais da metade a receberem penas de prisão que variam entre os sete dias e os 10 anos.