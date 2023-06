Britânicos proibidos de regar jardins, lavar carros e encher piscinas devido a falta de água

Robert Sousa Hoje às 17:38 Facebook

Os condados de Kent e Sussex, no Reino Unido, vão proibir a irrigação a partir de 26 de junho, no início de um verão que ameaça ser mais seco do que o usual, informou, esta sexta-feira, a empresa de distribuição de água "South East Water". Serão impostas coimas de até mil libras e a medida permanecerá em vigor até "novo aviso".

Nos últimos dias, Inglaterra registou temperaturas muito elevadas para a região. No sábado, pelo menos três guardas da Família Real britânica desmaiaram durante o ensaio da tradicional cerimónia Trooping the Colour, devido ao calor, em Londres. Os termómetros marcaram mais de 32ºC no sul da cidade.

Num país onde as chuvas são regulares durante todo o ano, as precipitações são escassas há várias semanas. A procura por água disparou e algumas cidades já ficaram sem água ou com o fornecimento restrito. Algumas escolas foram obrigadas a cancelarem as aulas durante a semana.

"Não temos escolha a não ser introduzir esta proibição temporária", reconheceu David Hinton, diretor da "South East Water", acrescentando que a situação evoluiu mais rapidamente neste verão do que no ano passado. Restrições de água foram impostas em todo o Reino Unido em agosto passado devido à seca prolongada no país.

PREOCUPAÇÃO NA ESCÓCIA

No Norte do Reino Unido, a agência de proteção ambiental da Escócia alertou, esta sexta-feira, para o prenúncio de uma relevante escassez de água no final de junho, mesmo com a previsão de chuva para os próximos dias. "Os nossos rios e lagos estão sob imensa ameaça e é óbvio que são necessárias mais medidas para os proteger", afirmou o diretor da agência, Mátan Critchlow-Watton.