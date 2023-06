Guardas da Família Real desmaiam devido ao calor em Londres

JN 10 Junho 2023 às 17:34 Facebook

A vaga de calor que está a atingir algumas zonas do Reino Unido fez tombar pelo menos três soldados da Guarda do Rei, que sob os uniformes tradicionais e os altos chapéus pretos, não aguentaram os 31 graus sentidos em Londres. Os soldados foram levados em macas para serem assistidos e pelo menos um foi escoltado para fora da praça onde decorria o ensaio para o Trooping the Colour.

A cerimónia, tradição da infantaria britânica desde o século XVII, vai decorrer no dia 17 de junho e contará com mais de 1400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos.

O príncipe William, que comandou o ensaio deste sábado, agradeceu nas redes sociais o esforço dos participantes. "Um grande obrigado a todos os soldados que participaram na revisão esta manhã, debaixo de calor. Condições difíceis, mas todos fizeram um ótimo trabalho. Obrigado. W", afirmou no Twitter.