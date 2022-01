Centenas de camionistas cruzam o Canadá em luta contra vacinação obrigatória

JN/Agências Hoje às 01:03 Facebook

Uma coluna com centenas de camiões está a dirigir-se para Ottawa, em protesto contra a decisão do governo canadiano, que exige a vacinação contra a covid-19 aos camionistas que atravessam a fronteira com os Estados Unidos.

A manifestação chegou na quinta-feira a Toronto, a 450 quilómetros de Ottawa, e está a recolher o apoio de inúmeras pessoas, que acompanham a rota que está a ser percorrida, noticia a agência EFE.

Alguns membros do Partido Conservador do Canadá também manifestaram apoio a este protesto e descreveram o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, como uma ameaça à liberdade.

A chegada da coluna de camiões a Ottawa culminará num protesto em frente ao parlamento, contra a vacinação obrigatória decretada aos camionistas que atravessam a fronteira em trabalho.

Canadá e Estados Unidos anunciaram há duas semanas que os camionistas que cruzam regularmente a fronteira para o transporte de mercadorias entre os dois países terão que estar vacinados.

Até agora, estes profissionais estavam isentos da exigência de quarentena na chegada a cada um dos países.

Embora o "Comboio da Liberdade" tenha passado pacificamente por muitas zonas do país, as autoridades temem que membros mais radicais, que se opõe à vacinação em geral e às medidas para conter a pandemia de covid-19, se junto a este grupo em Ottawa.

O chefe da polícia de Ottawa, Peter Sloly, alertou na quarta-feira que grupos nas redes sociais estão a "elaborar uma série de alegações que variam entre inofensivas e ameaçadoras", o que leva as autoridades a estarem vigilantes.

A polícia está também em alerta para a possibilidade de encontros entre grupos a favor e contra a vacinação e medidas de combate à pandemia de covid-19.

Estes camionistas manifestantes tiveram um apoio inesperado na quinta-feira, do empresário norte-americano Elon Musk, através da rede social Twitter.

O CEO da Tesla já tinha no passado apelidado como "facistas" as medidas dos Estados Unidos contra a covid-19.