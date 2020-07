Costa revela: 390 mil milhões a fundo perdido com 15,3 mil milhões para Portugal

JN Hoje às 16:14 Facebook

António Costa revelou que os valores que estão a ser negociados em Bruxelas são 390 mil milhões de euros de subvenções para os Estados-membros, com Portugal a receber 15,3 mil milhões.

O Fundo de Recuperação da União Europeia previa 500 mil milhões de euros em subvenções aos 27 Estados-membros mas, perante a resistência de vários países que levou a um impasse nas negociações em Bruxelas, o valor que está agora previsto são 390 mil milhões de euros.

Quanto a Portugal, irá receber 15,3 mil milhões a fundo perdido, quando inicialmente este valor era de 15,5 mil milhões de euros, revelou António Costa em declarações aos jornalistas, em Bruxelas.

Estes valores "ainda não estão fechados", sublinha. "A haver qualquer ajustamento será para cima", frisou o primeiro-ministro.

Esta redução do pacote de apoios para fazer frente ao impacto da pandemia de covid-19 "é o valor que foi pago" para se alcançar um "resultado histórico", defende, uma vez que se trata de "um programa de financiamento com base em transferências para os Estados" e não através de empréstimos.

Os líderes europeus estão a negociar o Fundo de Recuperação desde sexta-feira, em Bruxelas. A retoma dos trabalhos formais, esta segunda-feira à tarde, estava inicialmente prevista para as 14 horas de Bruxelas (13 horas em Portugal continental), tendo sido depois adiada para as 16 horas e, agora, com a hora estimada a ser 17 horas.