Criador da criptomoeda Terra acusado de falsificar documentos

O fundador sul-coreano da criptomoeda Terra, Do Kwon, foi sexta-feira acusado de falsificação de documentos por um tribunal de Montenegro, continuando detido a aguardar uma possível extradição.

Do Kwon, cujo nome completo é Kwon Do-hyung, era procurado por ser suspeitas de ter orquestrado uma fraude em criptoativos, tendo sido detido no aeroporto de Podgorica, capital de Montenegro, na quinta-feira, junto com o seu diretor financeiro, Hon Chang Joon.

Do Kwon, de 31 anos, é o fundador da Terraform Labs, empresa que controla a criptomoeda Terra, que entrou em colapso em maio de 2022, tendo sido acusado de fraude no crash que gerou perdas de 40 mil milhões de dólares (37 mil milhões de euros) para os investidores.

Referindo-se à detenção de "uma pessoa suspeita de ser um dos fugitivos mais procurados do mundo", o ministro do Interior montenegrino, Filip Adzic, disse na quinta-feira que os dois homens foram detidos devido a um mandado de detenção sul-coreano.

Segundo as autoridades montenegrinas, os dois transportavam "documentos costarriquenhos falsificados", detetados durante uma verificação antes de um voo que os levaria a Dubai, e também a inspeção da bagagem revelou documentos belgas falsificados.

A polícia de Montenegro anunciou, esta sexta-feira, que os dois foram acusados de falsificação de documentos.

O fundador da Terra negou estar na posse de documentos falsos, explicou à AFP o seu advogado Branko Andjelic.

Os dois homens estão sob custódia por um máximo de 30 dias, devido ao risco de fuga, de acordo com um comunicado de imprensa do tribunal de Podgorica.