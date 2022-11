Da Nigéria às Canárias: Três homens sobrevivem 11 dias agarrados a leme de navio

JN Hoje às 17:54 Facebook

Imagem chocante repete-se. Três pessoas sentadas ao leme de um navio petroleiro fintaram a morte e conseguiram chegar à Europa. Mas assim que receberem alta hospitalar regressarão à Nigéria.

Desta vez, a coragem teve mesmo um final feliz. Três homens conseguiram sobreviver 11 dias empoleirados na lâmina do leme do navio petroleiro Alithini II, que partiu da cidade nigeriana de Lagos e chegou esta segunda-feira a Las Palmas, na Gran Canária.

A guarda costeira espanhola resgatou os três jovens, que foram hospitalizados com desidratação e hipotermia, de acordo com a agência EFE. A imagem da chegada do navio à ilha espanhola, partilhada pelas autoridades, rapidamente se multiplicou nas redes sociais, rendidas ao esforço inimaginável dos três migrantes, que só queriam chegar à Europa.

"Não é o primeiro caso e não será o último. Os clandestinos nem sempre têm esta sorte", escreveu no Twitter Txema Santana, jornalista especializado na cobertura do fenómeno migratório.

De acordo com dados das autoridades espanholas, citadas pelo "The Guardian", nos primeiros cinco meses de 2022, a migração por mar para o arquipélago aumentou 51% em relação ao ano anterior.

De recordar que, há dias, 45 migrantes foram resgatados de um barco insuflável de oito metros de comprimento a sudeste de Maspalomas, em Las Palmas. No entanto, milhares de pessoas morrem, todos os anos, nesta travessia, cada vez mais perigosa devido ao uso de barcos extremamente frágeis.

Voltar à Nigéria

Apesar de terem sobrevivido à viagem, os três cidadãos vão regressar ao Alithini II para voltarem à Nigéria. Segundo as últimas informações da agência EFE, os migrantes revelaram que estavam sozinhos, excluindo a hipótese de alguém ter morrido durante a travessia.