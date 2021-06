Desabamento de escola em Antuérpia matou quatro portugueses

As autoridades belgas confirmaram este domingo a morte de cinco pessoas, entre as quais quatro portugueses, no desabamento de uma escola em obras na cidade de Antuérpia.

Uma das viúvas tinha acabado de casar e perdeu um filho em fevereiro

O balanço de sábado dava conta de três vítimas mortais de nacionalidade portuguesa, mas o presidente da autarquia local, De Wever, retificou hoje a informação. O acidente em Jos Smolderenstraat, na Nieuw Zuid, matou quatro portugueses e um moldavo.

Dois corpos foram resgatados dos escombros na sexta-feira e os três últimos ao longo de sábado, numa operação que envolveu peritos em construção e equipas cinotécnicas.

"Uma das viúvas tinha acabado de casar, perdeu um filho em fevereiro e agora o marido. São duros golpes", referiu o autarca, afirmando que já disponibilizou toda a ajuda necessária às famílias das vítimas.

Dos nove feridos (quatro romenos, dois ucranianos, um português e dois de nacionalidade desconhecida) três permanecem em Unidades de Cuidados Intensivos, mas estáveis. Apenas um já teve alta hospitalar.