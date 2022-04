Detido suspeito de ataque em Nova Iorque

Rita Salcedas Hoje às 19:41, atualizado às 19:59 Facebook

As autoridades detiveram esta quarta-feira o suspeito da autoria do ataque de ontem em Brooklyn, Nova Iorque.

O suspeito de ter atirado ontem contra várias pessoas no metro de Brooklyn - ferindo pelo menos 29 vítimas, incluindo 10 que foram baleadas - chama-se Frank James, tem 62 anos e foi detido esta quarta-feira por agentes da Polícia de Nova Iorque na zona de East Village, confirmaram as autoridades.

O indivíduo foi inicialmente considerado como uma "pessoa de interesse", acabando hoje por ser declarado oficialmente suspeito, depois de os inspetores terem determinado que o homem havia comprado a arma recuperada no local. De acordo com duas fontes policiais citadas pela CNN, foi um contacto feito para as autoridades com uma dica sobre a localização de James que levou à detenção do homem

"Meus companheiros nova-iorquinos, apanhámo-lo. Nós apanhámo-lo. Não posso agradecer o suficiente aos homens e mulheres do Departamento de Polícia de Nova York, bem como aos agentes federais, à nossa Polícia estadual e aos socorristas, desde os operadores do 911 [equivalente ao 112] a vários profissionais médicos. Nós apanhámo-lo", repetiu o presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, em conferência de imprensa.

O ataque, cujas motivações ainda estarão por apurar, não está a ser investigado como um ato de terrorismo, mas as autoridades não descartaram nenhuma hipótese, esclareceu a comissário da Polícia de Nova Iorque, Keechant Sewell.