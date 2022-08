Encontrados destroços de avião que caiu há 54 anos nos Alpes suíços

JN/Agências Hoje às 11:21 Facebook

Os destroços de um avião que caiu nos Alpes suíços em 1968 foram descobertos num glaciar, mais de 54 anos depois do acidente, devido ao degelo daquela região.

Os restos da aeronave foram encontrados, na quinta-feira, no glaciar Aletsch, no sudoeste do cantão de Wallis, perto dos picos de Jungfrau e Monch. "As investigações determinaram que as peças são dos destroços de um Piper Cherokee, registo HB-OYL, que caiu neste local a 30 de junho de 1968. O trabalho de recuperação será realizado o mais rápido possível", explicou a Polícia de Valais, em comunicado.

A bordo da aeronave acidentada em 1968 estavam um professor, um médico e o filho deste, todos de Zurique. Os corpos foram encontrados na altura, mas não os destroços. "Há mais de cinquenta anos, os meios técnicos para recuperar os destroços da aeronave em terrenos difíceis eram limitados", acrescentou a Polícia, na nota.

De acordo com a imprensa suíça, foi um guia de montanha que descobriu os destroços durante uma expedição naquela área. Devido às mudanças climáticas e ao degelo no glaciar, a rota mudou e agora passa por onde os pedaços do avião foram encontrados.