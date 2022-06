Encontrados restos mortais durante as buscas por jornalista e ativista

JN Hoje às 00:19 Facebook

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou, esta quarta-feira, que "restos humanos foram encontrados" durante as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira, desaparecidos há mais de dez dias na Amazónia.

"Acabo de ser informado pela @policiafederal que 'restos humanos foram encontrados no local onde estavam a ser feitas as escavações'", escreveu Torres no Twitter, pouco antes de uma conferência de imprensa anunciada pela Polícia Federal para informar sobre o avanço do caso.

Acabo de ser informado pela @policiafederal que "remanescentes humanos foram encontrados no local, onde estavam sendo feitas as escavações". Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus. - Anderson Torres (@andersongtorres) June 15, 2022

Os irmãos Oseney da Costa de Oliveira, detido na terça-feira, e Amarildo da Costa Oliveira, detido há uma semana, confessaram, esta quarta-feira, terem assassinado o ativista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, no dia 5 de junho.

Dom Phillips, jornalista e colaborador do jornal "The Guardian", e Bruno Araújo Pereira, ativista que militava em favor dos direitos dos indígenas, estão desaparecidos desde 5 de junho, no Vale do Javari, região remota e de selva na Amazónia brasileira perto da fronteira com Peru e Colômbia, onde realizavam uma investigação sobre ameaças de invasores e criminosos contra os indígenas.