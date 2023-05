Entre a adoração e a repulsa, Carlos III consagra-se rei

País esperou mais de 70 anos por um momento que fica na História pela divisão entre a euforia e a abominação pelas tradições. Defensores da República acabaram detidos.

Sem atrasos, Carlos e Camila saíram do Palácio de Buckingham vestidos a rigor. Debaixo da chuva intensa que caiu durante toda a manhã, o casal dirigiu-se à Abadia de Westminster enquanto era ovacionado pela multidão que ecoava gritos de emoção. A meio do percurso, em Trafalgar Square, uma mancha amarela rompeu o mar azul, vermelho e branco. Centenas de membros da organização Republic aproveitaram o momento para manifestar o que já têm vindo a pedir desde 1983: o fim da monarquia. Junto à estátua de Carlos I - o grande impulsionador do fim do absolutismo - gritavam "not my king" (não é o meu rei), tentando abafar o ruído dos entusiastas. Setenta anos depois, a coroação do soberano fica marcada pela antítese entre os que querem ver prevalecer a tradição e os que defendem um recomeço.

Faltavam mais de duas horas para o início da cerimónia milenar, quando as perpendiculares que dão acesso às ruas que serviram o cortejo dos reis já se encontravam encerradas por enormes barreiras que impediam a circulação a pé. Os mais atrasados tentavam furar os locais de passagem, mas o olhar atento dos milhares de polícias não o permitiu. Quem conseguiu escapar entre os pingos da chuva, sentiu que estava a fazer parte da História.