Espanha investiga onda misteriosa de picadas em mulheres em bares

As autoridades espanholas estão a investigar uma série de casos de mulheres que foram picadas com agulhas ou seringas, em clubes noturnos. Não foram ainda encontrados vestígios toxicológicos, mas os ataques estão a causar preocupação.

Os casos verificados, reportados à Polícia ou denunciados nas redes sociais nas últimas semanas, não estão para já associados a drogas e não há nenhum caso de violência sexual contra as vítimas relacionado, mas estão a gerar temores em torno da segurança da movida espanhola, divulgou a imprensa do país.

As autoridades já registaram 23 casos na Catalunha, principalmente em Lloret de Mar e Barcelona, ​​e 12 no País Basco. Os relatos das vítimas são semelhantes: estão numa festa quando, a dada altura, sentem uma picada no braço ou na perna, ficando de seguida tontas ou sonolentas; na pele, fica a marca de uma agulha de seringa.

As autoridades, que verificaram os primeiros ataques no início de julho, durante o festival da corrida de touros de Pamplona, apelam a qualquer pessoa que acredite ter sido alvo de um ataque semelhante que se desloque a um centro de saúde o mais rapidamente possível e denuncie o incidente.

Incidentes semelhantes foram reportados na Grã-Bretanha em 2021 e em França já este ano.