Registando mais 655 vítimas mortais por Covid-19 face a quarta-feira, Espanha totaliza agora mais de 4 mil mortos.

Já morreram 4089 pessoas na vizinha Espanha em consequência do novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde esta quarta-feira, referindo um aumento de 655 novas vítimas em 24 horas. O país regista, no no total, mais de 56 mil infetados, dos quais cerca de 31 mil estão hospitalizados em enfermaria, cerca de 3600 estão em cuidados intensivos e mais de sete mil já tiveram alta.