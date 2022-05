Estado português disponibiliza 250 milhões de euros à Ucrânia 

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou a atribuição de um apoio financeiro de 250 milhões, que serão canalizados para o orçamento ucraniano.

O acordo de cooperação financeira foi assinado no encontro deste sábado entre António Costa com o chefe de Governo ucraniano. "Este foi um acordo que tínhamos acertado na reunião por videoconferência, este apoio do Estado português. São 100 milhões este ano e 50 milhões nos próximos três anos. Soma-se a outros que temos dado, no âmbito militar, no apoio às sanções", disse António Costa.

O primeiro-ministro falou aos jornalistas na Embaixada portuguesa, no dia em que Portugal voltou a ter representação diplomática em Kiev, com o regresso de Varsóvia do embaixador António Alves Machado.

Quanto ao apoio à reconstrução ucraniana, António Costa reiterou que os termos serão acertados aquando da deslocação do vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano a Portugal.

"No início de junho, quando o enviado especial de Zelensky for a Portugal, podemos trabalhar a questão da reconstrução".