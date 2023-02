Estrela do jornalismo ucraniano em Madrid

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, a capital espanhola será palco de debates entre alguns dos jornalistas mais relevantes da Europa e da América Latina com o objetivo de vislumbrar qual é a visão que uns e outros têm sobre o presente e o futuro da comunicação social.

Madrid vai acolher a sexta edição do Congresso Internacional de Editores da União Europeia e da América Latina, um evento organizado pelo Prestomedia Grupo, com o apoio da Comissão e do Parlamento Europeu, Iberia, Telefónica e Comunidade de Madrid, assim como com a colaboração da Universidade Rey Juan Carlos e da Casa de América, sede do encontro.

O Congresso, cujos trabalhos vão decorrer nos dias 8 e 9 de fevereiro, contará com o depoimento de Sevgil Musaieva, diretora do Pravda da Ucrânia (Ukrayinska Pravda), uma das profissionais mais relevantes do cenário jornalístico. Será uma ocasião de ouro para conhecer em primeira mão a realidade vivida na zona do conflito. Musayeva foi incluída na lista das 100 mulheres mais influentes do Mundo da revista "Forbes", em 2022. A jornalista foi igualmente nomeada uma das pessoas mais influentes da revista "Time" no ano passado.

Depois dos sucessos das edições anteriores, desta vez, devido à "infodemia", "fake news" ou "infoxicação", e tendo como pano de fundo a crise económica decorrente da guerra na Ucrânia, e com o advento da inteligência artificial, o Congresso será realizado sob o lema "Como construir um novo modelo de comunicação sustentável?", com o objetivo de contribuir para a paz, a democracia, a transparência e a economia circular.

Os painéis de debate estão organizados em torno de cinco temas com grande atualidade.

"A arte de comunicar na História. Os precedentes".

"O quarto poder executivo, a comunicação pública. Perspectiva da realidade".

"O estado da arte. Verdade contemporânea. Uma nova realidade na

América Latina: mudança de Governo no Chile, Colômbia, Equador, Peru...".

"Formar, informar, entreter. O que permanece".

"O futuro, comunicar sem comunicar. Inteligência artificial e comunicação. O futuro" .

O evento contará com participação de mais de 50 profissionais de meios de comunicação como o "Clarín" e "La Nación" da Argentina; "La Razón" da Bolívia; o Grupo Folha do Brasil; "El Mercurio" do Chile; os meios de comunicação colombianos "El Tiempo" e "La República"; o Grupo Extra da Costa Rica; a mídia mexicana "La Reforma" e Grupo Milenio; o "Estrella" e o "La Prensa" do Panamá; "ABC Color" do Paraguai; "El Universal" da Venezuela; Albavision de Miami; os alemães "Axel Springer" e "Die Welt"; Agence Europe e "Here Europe" em Bruxelas; "Il Floglio", "Il Sole 24 Ore" e "Rai" da Itália; "Gazeta Wyborcza" da Polónia; o "Jornal de Noticias" e a "Rádio TSF" de Portugal; os meios de comunicação espanhóis Agencia EFE, Europa Press, El Mundo ou "O Diplomata", entre outros.