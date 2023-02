EUA abatem "objeto desconhecido" no espaço aéreo do Alasca

JN/Agências Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

As forças norte-americanas derrubaram hoje um "objeto desconhecido" que atravessava o espaço aéreo dos Estados Unidos na costa do Alasca, "diferente" do "balão-espião" chinês abatido na semana passada, revelou a Casa Branca.

Este objeto, do tamanho de "um pequeno carro", representava "uma ameaça à segurança do tráfego aéreo", referiu John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

O abate deste "objeto desconhecido" foi autorizado pelo Presidente Joe Biden, ainda segundo John Kirby, que acrescentou que é diferente do "balão-espião" chinês identificado na semana passada pelos norte-americanos.

PUB

Na semana passada, as forças norte-americanas abateram o que classificaram como um "balão-espião" chinês que sobrevoava os Estados Unidos.

A China admitiu que o balão lhe pertence, mas disse que se tinha extraviado da rota devido a ventos fortes e que é usado para fins meteorológicos, não para espionagem.