Ex-advogado da Trump testemunha em caso de documentos classificados

O antigo advogado do ex-presidente dos EUA Donald Trump testemunhou sexta-feira perante um grande júri federal que investiga o caso de documentos classificados encontrados na mansão na Florida do antigo líder da Casa Branca.

Fontes próximas do processo disseram à cadeia de televisão ABC que a audiência de hoje de Evan Corcoran durou mais de três horas e teve lugar no tribunal federal da capital dos Estados Unidos.

Por lei, o testemunho de Corcoran perante o grande júri é secreto, mas esperava-se que os jurados lhe perguntassem sobre as suas comunicações com Trump antes da busca à mansão em Mar-a-Lago feita pelo FBI em agosto do ano passado, onde foram encontrados documentos classificados.

Um tribunal de recurso de Washington D.C. já tinha pedido esta semana a Corcoran que entregasse notas, transcrições e quaisquer outros documentos escritos que registassem comunicações com Trump, no âmbito da investigação a possíveis erros no tratamento de documentos classificados.

O Departamento de Justiça está a investigar o tratamento de milhares de documentos oficiais, incluindo cerca de 300 classificados retirados da Casa Branca no final do mandato de Trump, em janeiro de 2021, e encontrados por agentes do FBI em agosto durante uma busca à sua casa em Mar-a-Lago (Florida).

Nos Estados Unidos o grande júri é utilizado para questões particularmente controversas e a sua missão é determinar se existem provas suficientes para investigar um possível crime.

Paralelamente ao processo em Washington, outro grande júri em Manhattan está a debater se deve apresentar queixa contra Trump por alegadamente ter pagado à atriz pornográfica Stormy Daniels para se manter em silêncio sobre um alegado encontro sexual em 2006.

Esse pagamento terá acontecido em 2016, pouco antes das eleições que Trump acabou por ganhar.

Trump, em busca da nomeação republicana para as eleições presidenciais de 2024, disse hoje que o país enfrentará uma situação "catastrófica" caso seja acusado.