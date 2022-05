Finlândia anuncia oficialmente candidatura de adesão à NATO

Rita Salcedas Hoje às 11:20, atualizado às 12:56 Facebook

Como já era esperado, o presidente finlandês, Sauli Niinistö, anunciou, este domingo, que o país se candidatará à NATO.

A Finlândia anunciou hoje a pretensão de passar a integrar a aliança militar ocidental, numa altura de grande tensão entre a Rússia e o resto do mundo (com algumas exceções) provocada pela invasão da Ucrânia.

"Este é um dia histórico. Uma nova era começou", declarou o presidente finlandês, Sauli Niinistö, numa conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra, Sanna Marin. "Hoje, nós, o presidente e o Comité de Política Externa do governo decidimos, juntos, que a Finlândia se irá candidatar à adesão à NATO", anunciou o chefe de Estado, que no sábado contactou o presidente russo para partilhar os planos de alargar a aliança (sem surpresas, Putin respondeu que a adesão prejudicaria as relações russo-finlandesas).

"Nem eu nem a Finlândia somos conhecidos por nos esgueirarmos e desaparecermos silenciosamente atrás de uma esquina. É melhor dizer francamente o que já foi dito, também à parte interessada, e era isso que eu queria fazer", acrescentou Niinistö, defendendo, numa alusão a Moscovo, que adesão à NATO "é uma prova de poder da democracia" e "não representa um perigo para ninguém".

A decisão, que quebra com uma neutralidade militar com mais de 75 anos e que é vista como uma ameaça pelo Kremlin, ainda tem de ser aprovada pelo parlamento finlandês, o que é expectável que aconteça durante os próximos dias. O pedido formal de adesão à NATO será submetido à sede do organismo, em Bruxelas, presumivelmente durante a próxima semana.