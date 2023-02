"Foram eles que começaram a guerra. Nós estamos a tentar pará-la", diz Putin

Vladimir Putin acusou, esta terça-feira, o Ocidente de ser o instigador da guerra na Ucrânia, garantindo que tentou sempre a via diplomática para chegar a acordo com os países da Nato, evitando o conflito. "Passo a passo" os objetivos serão alcançados na Ucrânia.

"Foram eles que começaram a guerra. Nós estamos a tentar pará-la", afirmou, no discurso do Estado da Nação, em que caracterizou a Rússia como um país vítima da hegemonia ocidental e que sempre procurou a paz. "Nós defendemos a vida, o Ocidente quer poder", garantiu, dando o exemplo da dispersão de bases dos EUA pelo Mundo.

Na longa intervenção em Moscovo, perante as duas câmaras do Parlamento e uma plateia recheada com a elite do país, o líder do Kremlin voltou a tocar em vários pontos amplamente divulgados ao longo do último ano: a Rússia é vítima de uma conspiração global que quer acabar com o país "para sempre" e a Ucrânia é um regime ameaçador, com uma força militar comparável ao exército nazi durante a II Guerra Mundial.

Uma vez mais, o presidente russo afirmou que foi obrigado a intervir na Ucrânia para salvar os povos russos da região do Donbass das mãos do regime de Kiev, sem reconhecer o envolvimento do país no conflito que eclodiu na região. "Não estamos em guerra com o povo da Ucrânia. O povo está a sofrer às mãos de Kiev e da Nato", afirmou, acusando a Ucrânia de estar a negociar a chegada de mais armas e aviões ao país, nos meses que antecederam a invasão de 24 de fevereiro de 2022. Tal negociação terá sido fundamental para a invasão que terá servido também para autoproteção russa.

Putin faz balanço da guerra poucos dias antes do dia em que se assinala um ano do conflito Foto: EPA

Apesar de o discurso fazer referência a combates, vitórias militares, apoio aos veteranos do conflito e ao envio do que for necessário para a frente de combate, a palavra "guerra" continua ausente do léxico oficial do Kremlin. A invasão continua a ser "uma operação militar especial" e Putin refere apenas palavras e expressões como "uso de força", "proteção" ou "libertação".

Voltando a colocar a guerra enquanto um combate entre o Ocidente e a Rússia, Vladimir Putin disse também que o conflito é uma forma de o seu país se defender da podridão ocidental, associando pedofilia à homossexualidade. Com este cenário, Moscovo torna-se o guardião da moralidade e da família tradicional, com um casamento entre um homem e uma mulher: "vamos defender as nossas crianças".

O discurso desta terça-feira deixa perceber que o país se prepara para um longo conflito, já que estão a ser criadas estruturas de apoio aos veteranos e às famílias de quem perdeu a vida em combate e Putin definiu até que todos os soldados devem ter 14 dias de férias de seis em seis meses, "sem contar com o tempo de viagem". Ficou também a promessa de um grande investimento na modernização do armamento disponível. "As forças armadas devem estar em primeiro lugar" e o povo russo "valoriza o que está a ser feito na frente de batalha" foram duas das ideias-chave da preleção sobre a guerra.

Na parte económica, garante-se que o Ocidente está a sofrer mais com as sanções impostas à Rússia e que o seu país é bode expiatório da crise inflacionária. Com o bloqueio a oeste, a Rússia pretende apostar ainda mais no mercado asiático, para manter a economia ativa.

O dia escolhido para este discurso coincide com a data em que Vladimir Putin assinou o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Lugansk e de Donetsk, na região do Donbass, o que motivou a invasão para as defender.