França aprova vacina da AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos

JN Hoje às 11:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo francês alargou a idade de toma da vacina da Astrazeneca contra a covid-19, que estava reservada para pessoas entre os 50 e os 64 anos. A partir de agora, a imunização da empresa anglo-sueca vai poder ser administrada a pessoas com até 75 anos.

"Pessoas afetadas por comorbilidades podem ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, incluindo quem tem entre 65 e 74 anos", disse o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, na segunda-feira. Para os cidadãos com mais de 75 anos estão destinadas as vacinas da Pfizer e da Moderna.

No fim de janeiro, a Agência Europeia do Medicamento aprovou o uso da vacina para ser administrada a pessoas com mais de 18 anos, sem impôr um limite máximo de idade. Mas desde então que vários países europeus - incluindo França e Portugal - recomendaram a sua utilização apenas em pessoas com idade até aos 65 anos, tendo em conta a falta de evidências de eficácia em idades superiores.