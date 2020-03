Governo de Espanha vai decretar estado de emergência durante 15 dias

Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Ministros de Espanha está reunido este sábado por causa do surto de coronavírus, que já vitimou pelo menos 133 pessoas. Uma das medidas decretadas será o estado de alerta durante 15 dias.

O governo liderado por Pedro Sánchez deverá reunir um conjunto de medidas para combater o surto de Covid-19, entre as quais estará a limitação na circulação de pessoas e bens, a partir já desta segunda-feira. O primeiro-ministro de Espanha tem sido duramente criticado pela resposta tardia na prevenção e propagação do novo coronavírus. Uma das críticas apontadas está na autorização dada à manifestação do Dia Mundial da Mulher, no passado domingo, onde estiveram reunidas milhares de pessoas.

Durante a semana, alguns governos regionais de Espanha já tinham avançado com algumas medidas, como a Catalunha, onde cerca de 70 mil moradores foram colocados em isolamento em quatro localidades de Barcelona.