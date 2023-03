Mulher mata crianças a tiro em escola primária dos EUA

JN Hoje às 18:21 Facebook

Seis pessoas morreram num tiroteio numa escola primária de Nashville, no estado do Tennessee, nos EUA, esta segunda-feira. Três das vítimas são crianças.

De acordo com as últimas informações, a mulher muniu-se de duas espingardas e de uma pistola para cometer o ataque.

Todas as três crianças sofreram ferimentos de bala no tiroteio que teve lugar na The Covenant School, escola cristã particular fundada em 2001 e que acolhe cerca de 200 alunos, desde a pré-escola até ao sexto ano.

O tiroteio mortal ocorre num momento em que as comunidades em todo o país recuperam de uma onda de violência escolar, incluindo o massacre numa escola primária em Uvalde, no Texas, no ano passado; ou um tiroteio na semana passada em Denver, que feriu dois administradores.

As vítimas de Nashville foram declaradas mortas ao chegarem ao hospital, de acordo com Craig Boerner, porta-voz do Vanderbilt University Medical Center.

As autoridades não revelaram ainda se existem outras vítimas do ataque.

Vários alunos foram vistos a deixar a escola - cercada por carros da polícia - para uma igreja próxima ao local, para se reunirem com seus pais.