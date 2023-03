Identificado soldado alegadamente fuzilado por russos

JN/Agências Hoje às 21:08 Facebook

Os serviços de segurança ucranianos confirmaram, este domingo, a identidade do soldado alegadamente fuzilado por tropas russas, caso que foi dado a conhecer por um vídeo que se tornou viral.

"Os investigadores concluíram que o soldado ucraniano que foi abatido (...) era um atirador de elite do 163.º batalhão da 119.ª brigada de defesa territorial da região de Tchernihiv", chamado Oleksandre Igorovitch Matsievski, anunciaram os serviços SBU, em comunicado.

No vídeo de alguns segundos, conhecido no início de março, um homem vestindo uniforme militar, mas desarmado, fuma um cigarro. Um homem, que não aparece no vídeo, diz a outro, em russo, para o filmar. "Glória à Ucrânia!", grita o soldado ucraniano, que é, de seguida, executado com rajadas de metralhadora.

Na segunda-feira, o vídeo viralizou nas redes sociais, com muitas publicações, fotos e desenhos em homenagem ao soldado.

O anúncio do SBU surge alguns dias depois de várias fontes oficiais do exército ucraniano terem gerado a confusão ao mencionaram duas identidades diferentes para o soldado, uma das quais a agora confirmada.

Nos últimos dias, a mãe do soldado falou a uma televisão confirmando a sua identidade, a que os investigadores juntaram a análise de fotografias e vídeos e a perícia médico-legal para concluírem tratar-se de Oleksandre Matsievski.

Segundo o departamento regional da secção norte das forças armadas ucranianas, Oleksandre Matsievski nasceu a 10 de maio de 1980, na Moldova, e foi capturado pelas tropas russas quando se encontrava na região oriental de Donetsk, com outros quatro soldados.

No comunicado, o chefe dos serviços SBU, Vasyl Malyouk, elogiou o soldado por, "mesmo perante a morte, ter mostrado ao mundo inteiro de que é feito o caráter e a invencibilidade dos ucranianos".

O responsável adianta ainda que os serviços de segurança estão a tentar identificar os militares russos que cometeram este "crime sangrento".

O exército ucraniano prometeu, na terça-feira, vingar a execução e, numa comunicação feita hoje, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogiou "a bravura" do soldado, a quem entregou o "título de herói da Ucrânia".