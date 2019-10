Independentistas catalães condenados a penas de 9 a 13 anos de prisão

R. S. Hoje às 08:42, atualizado às 11:05 Facebook

O Supremo Tribunal espanhol condenou, esta segunda-feira, nove líderes do movimento independentista catalão a penas entre os nove e os 13 anos de prisão, pelo seu papel na tentativa de chegar à independência da região.

Entre os nove condenados a 13 anos de prisão, está o ex-vice-presidente do Governo regional da Catalunha, Oriol Junqueras, punido por delito de sedição e desvio de fundos públicos, crimes imputados à maioria dos arguidos. A decisão do Supremo afasta o crime de rebelião defendido pelo Ministério Público, que pedia penas de prisão maiores.

Três outros arguidos - os ex-conselheiros Santi Vila, Carles Mundó e Meritxell Borràs - foram considerados culpados pelo crime de desobediência, mas ficaram livres da prisão.

O ex-presidente do executivo regional, Charles Puigdemont, que continua fugido no estrangeiro e por isso não foi julgado, reagiu no Twitter às condenações, considerando-as uma "barbaridade". O separatista sublinha o facto de, no total, o tribunal ter condenado o grupo independentista a mais de 100 anos de prisão e pede "reação, como nunca antes".

O julgamento dos 12 arguidos do processo judicial sobre a tentativa de independência catalã de 2017 terminou em junho, mas só esta segunda-feira é que os principais políticos catalães conheceram as sentenças. Os dirigentes catalães apresentaram-se como "presos políticos" e contestaram todas as acusações.

A decisão era esperada com grande expectativa, principalmente na Catalunha, para onde o Governo espanhol enviou nos últimos dias centenas de agentes para garantir a segurança da região, temendo-se as consequências para a ordem pública da esperada condenação dos líderes políticos independentistas.

Entretanto, vários manifestantes saíram à rua, em Barcelona, em apoio aos dirigentes separatistas condenados.