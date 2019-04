As reações ao incêndio da catedral de Notre-Dame

Hoje às 20:16 Facebook

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, esta segunda-feira à tarde, na catedral de Notre-Dame de Paris, França. Várias personalidades de todo o mundo já reagiram ao incidente.

O presidente francês, Emmanuel Macron, adiou o discurso à nação que devia fazer esta segunda-feira às 18 horas locais (17 horas em Portugal continental) por causa do "terrível incêndio que devasta Notre-Dame".

"Estou triste por ver queimar uma parte de nós", Macron

Quase em simultâneo com o anúncio da presidência francesa, Emmanuel Macron fazia uma primeira reação ao incêndio na emblemática catedral na rede social Twitter.

"Notre-Dame de Paris consumida pelas chamas. Emoção de uma nação inteira. Pensada para todos os católicos e para todos os Franceses. Como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver a queimar uma parte de nós", escreveu o presidente de França.

Emmanuel Macron tinha previsto anunciar esta segunda-feira ao país as medidas que seriam a resposta ao "Grande Debate", uma iniciativa lançada pelo Presidente francês para responder aos protestos dos "coletes amarelos".

"Uma tragédia francesa, europeia e mundial"

Numa missiva endereçada ao presidente francês, publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa enviou um "abraço sentido" para o povo francês e lamentou a tragédia.

"Caro Presidente Macron, meu Amigo: Uma dor que nos trespassa o olhar e logo nos marca a alma, Paris sempre Paris ferida na sua Catedral em chamas, um símbolo maior do imaginário coletivo a arder, uma tragédia francesa, europeia e mundial. De Lisboa um abraço sentido", escreveu Marcelo.

"É um pouco da nossa história da Europa que desaparece"

O primeiro-ministro, António Costa, transmitiu ao chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, e à presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, mensagens de solidariedade pelo "terrível incêndio" na Catedral de Notre-Dame.

"Acabo de transmitir a minha solidariedade ao Presidente da República, Emmanuel Macron, e à presidente da câmara, Anne Hidalgo pelo terrível incêndio na Catedral Notre Dame de Paris. É um pouco da nossa história da Europa que desaparece sob as chamas", escreveu António Costa na rede social Twitter.

"É tão terrível de assistir a este gigantesco incêndio"

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que o incêndio na emblemática catedral francesa de Notre-Dame "é horrível de ver" e que "é preciso agir depressa".

"É tão terrível de assistir a este gigantesco incêndio na catedral Notre-Dame de Paris, talvez se devesse usar bombardeamentos com água para extingui-lo, devemos agir rapidamente", escreveu Donald Trump no Twitter.

"Local de referência da fé católica em vias de arder"

O porta-voz dos bispos franceses considerou hoje que a catedral de Notre-Dame, um "local de referência da fé católica está em vias de arder".

O incêndio iniciou-se pelas 18.50 locais (17.50 horas em Portugal continental) e segundo o porta-voz da catedral, André Finot, toda a estrutura da Notre-Dame de Paris está a arder

O incêndio, segundo os bombeiros, terá começado no sótão da catedral, o monumento histórico mais visitado da Europa.

"É um símbolo da França e da nossa cultura europeia"

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu que a catedral de Notre-Dame, em Paris, atingida por um incêndio, é um símbolo da Franca e da cultura europeia.

"Estas imagens horríveis de Notre-Dame causam dor. Notre-Dame é um símbolo da França e da nossa cultura europeia. Os nossos pensamentos estão com os nossos amigos franceses", referiu o porta-voz da chanceler, Steffen Seibert, na rede social Twitter.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, expressou o seu apoio à França salientou que o incêndio também toca "nos corações" dos alemães.

"Notre-Dame em chamas também atinge os nossos corações. Os nossos pensamentos estão com os serviços de emergência e com os nossos amigos franceses e esperemos que não cause vítimas", frisou o chefe da diplomacia da Alemanha no Twitter.

"Notre-Dame de Paris, é a Notre-Dame de toda a Europa"

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que a catedral de Notre-Dame, em Paris, que está a ser atingida por um incêndio, é "a Notre-Dame de toda a Europa", manifestando o seu apoio à França.

"Notre-Dame de Paris, é a Notre-Dame de toda a Europa. Hoje, estamos todos com Paris", referiu numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"Partilho a emoção da nação francesa, que é também a nossa"

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, lamentou o incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris, afirmando "partilhar a emoção da nação francesa".

"Notre-Dame de Paris pertence a toda a humanidade. Que espetáculo triste. Que horror. Partilho a emoção da nação francesa, que é também a nossa", lê-se numa mensagem que partilhou na rede social Twitter.

"Londres está na tristeza com Paris, e na amizade sempre"

Londres está ao lado de Paris "na tristeza", declarou o presidente da câmara da capital britânica, Sadiq Khan, quando um violento incêndio continuava a devastar a catedral Notre-Dame.

"Cenas desoladoras da catedral Notre-Dame em chamas. Hoje, Londres está na tristeza com Paris, e na amizade sempre. #NotreDame", declarou Khan na rede social Twitter.

"Ao lado de França para salvaguardar e reabilitar esse património inestimável"

A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) manifestou solidariedade com França na salvaguarda e restauro do património histórico, na sequência do incêndio na catedral de Notre-Dame.

Numa mensagem publicada na rede social 'Twitter', Audrey Azoulay diz que a agência das Nações Unidas está "ao lado de França para salvaguardar e reabilitar esse património inestimável".

"Imagens terríveis da Catedral Notre-Dame de Paris, um dos mais bonitos monumentos da cidade"

O clube campeão francês de futebol Paris Saint-Germain lamentou as "imagens terríveis" do incêndio a deflagrar na catedral de Notre-Dame, na capital francesa, um dos "mais bonitos monumentos da cidade de Paris".

"Imagens terríveis da Catedral Notre-Dame de Paris, um dos mais bonitos monumentos da cidade, em chamas. Coragem para todos os que estão mobilizados a tentar extinguir o incêndio", pode ler-se numa curta mensagem publicada no Twitter.

O treinador português Paulo Sousa, atualmente ao serviço do Bordéus, também utilizou as redes sociais para publicar uma fotografia do monumento e confessar estar "sem palavras".

"Partilho a tristeza de toda a França. Esta é a imagem que quero guardar da Nossa Senhora", escreveu.