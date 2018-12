Atirador de Estrasburgo abatido pela polícia. Daesh reivindica ataque

JN Hoje às 20:27, atualizado às 20:52 Facebook

O atirador de Estrasburgo foi abatido pela polícia em nova operação no bairro de Neudorf, esta quinta-feira à noite, 48 horas depois do ataque. O Daesh já reivindicou o ataque.

Chérif Chekatt, o francês de 29 anos que, na terça-feira, abriu fogo perto do Mercado de Natal de Estrasburgo, França, provocando a morte a três pessoas e ferindo mais de uma dúzia, foi hoje morto pela polícia, avançou o "Le Figaro".

Ainda esta noite, o Daesh reivindicou o ataque através da página online Amaq, referindo-se ao atirador como um "soldado" do grupo.

O jornal francês adianta que o homem foi abatido por uma patrulha às 21 horas locais (20 horas em Portugal continental), num armazém da rua de Lazaret, no bairro de Neudorf, onde estava refugiado.

Segundo fonte policial citada pela agência France-Presse (AFP), o presumível autor do ataque "disparou contra os polícias" antes de ser neutralizado.

Uma quinta pessoa relacionada com Chérif Chekatt, o atirador do atentado do mercado de Natal de Estrasburgo, foi detida ao fim da manhã de hoje, indicou o ministério público de Paris. Os pais do autor do tiroteio e dois dos seus irmãos tinham já sido detidos na noite de terça para quarta-feira.

Três dos 13 feridos do atentado saíram hoje do hospital e outros três encontram-se "entre a vida e a morte", indicou o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.

Mais de 700 efetivos policiais procuravam Chekatt desde o atentado, e várias operações tinham já sido realizadas em Neudorf, bairro do sul de Estrasburgo onde ele cresceu.