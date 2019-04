Carros portugueses no centro de Madrid só com convite (mas não precisam de dístico)

Maria João Morais Hoje às 16:06 Facebook

Os carros portugueses poderão continuar a circular em Madrid sem dístico ambiental, apesar de, a partir de esta quarta-feira, a etiqueta ser obrigatória para os veículos com matrícula espanhola. Trata-se de quatro dísticos criados pela Direção Geral do Trânsito (DGT), atribuídos tendo em conta o impacto ambiental de cada veículo.

Uma vez que não estão registados na DGT espanhola, os veículos com matrícula portuguesa não têm a obrigação de exibir a etiqueta ambiental. Desta forma, não estarão sujeitos às multas de 15 euros que se aplicam aos veículos espanhóis que entrem sem dístico e que se aplica a partir de hoje.

A nova regra junta-se às restrições já introduzidas em novembro do ano passado, altura em que foi lançado o projeto Madrid Central: uma zona de cerca de 472 hectares onde a circulação automóvel está limitada a residentes e aos seus convidados. Apenas os táxis, os veículos de emergência e os que realizam cargas e descargas são excluídos destas regras. Já os veículos elétricos ou híbridos são discriminados positivamente, podendo circular livremente em toda a cidade.

No entanto, com exceção da questão dos dísticos, os veículos portugueses estão sujeitos às mesmas regras do que os nacionais, segundo informações recolhidas pelo JN junto da Câmara de Madrid. Desta forma, poderão circular sem problemas em todo o município, exceto na área de Madrid Central e quando se ativam os episódios de alta poluição.

Assim, na zona de circulação prioritária Madrid Central os portugueses só poderão entrar se conduzirem um veículo elétrico ou mediante um convite emitido por um residente, que tem a duração de um dia. No caso de portugueses que precisem deslocar-se de carro ao centro da cidade por motivos de trabalho, poderão fazê-lo através de um convite emitido por parte das associações de comércio, restauração ou hotelaria com as quais tenham relações comerciais. Contudo, aconselha-se evitar a entrada do veículo, exceto se este for "imprescindível para o desenvolvimento da sua atividade profissional", indicou ao JN a mesma fonte.

Os veículos portugueses estão sujeitos igualmente às restrições de trânsito aplicadas na via M-30 e seu interior quando se superam os níveis de dióxido de nitrogénio. Assim, se vai viajar a Madrid de carro, recomenda-se que se informe sobre qual o cenário vigente para evitar a multa de 90 euros aplicada caso o seu tipo de veículo não se inclua nos que têm autorização de circular. O ideal é manter no seu carro documentação onde conste a norma europeia relativa à classe ambiental em que se insere o veículo.

Nos primeiros meses de restrições de trânsito na área Madrid Central, as emissões contaminantes sofreram uma redução de 38%, sendo que nas principais artérias o trânsito diminuiu 26%. Ao mesmo tempo, a utilização dos transportes públicos, tanto metro como autocarro, aumentou de forma significativa.