Homem que acredita que a Terra é plana lança-se em foguete caseiro

Hoje às 18:37, atualizado às 18:39 Facebook

Twitter

Um norte-americano de 61 anos, Mike Hughes, que acredita que a Terra é plana, vai lançar-se ao espaço, este sábado, com um foguete caseiro, nos EUA.

Não é a primeira vez que a fé deste motorista de limusines quer movê-lo até aos céus. Em novembro, Mike já tinha tentado lançar-se num foguetão que ele próprio fez, a partir de Amboy, no deserto de Mojave, (EUA), mas foi impedido pelo governo, uma vez que não tinha permissão para fazê-lo em propriedade pública.

Na altura, Mike escreveu nas redes sociais que o custo de toda a operação envolvia 1,8 milhões de dólares. Em dezembro, "após uma reunião com o BLM" (agência do Estado que faz a gestão das terras), escreveu que "a única forma" de poder concretizar o objetivo era realizando um lançamento vertical no centro de um terço de uma milha de uma propriedade privada.

Mike explicou na sua página de Facebook que este lançamento "não é para provar que a Terra é plana" e sim para "ganhar exposição mediática, de forma a angariar os 1,8 milhões de dólares (1,4 milhões de euros) para poder chegar à Karman Line", que marca o final da atmosfera da Terra e início do espaço.

Desta vez, o lançamento será transmitido ao vivo, este sábado, no site Noize TV, sendo que estão a ser cobrados cinco dólares (quatro euros) por visualizador. Nenhum curioso terá permissão para se juntar à equipa e Mike avisou também que qualquer drone visto na propriedade privada, localizada ao longo da Rota 66, em Amboy, na Califórnia, será abatido.