Incêndio florestal mais mortífero dos EUA já fez 42 mortos em Paradise

Pelo menos 42 pessoas morreram na sequência dos incêndios em Paradise, Estado da Califórnia, já considerado o incêndio florestal mais mortífero da história dos Estados Unidos.

Em conferência de imprensa na segunda-feira à noite, o xerife do condado de Butte, Korey Honea, afirmou que, "até agora, os restos mortais de mais 13 pessoas foram descobertos, elevando o número total de mortes para 42".

"Pelo queentendi, este é o incêndio florestal mais mortífero da história dos Estados Unidos ", sublinhou Korey Honea.

O anterior balanço apontava para 31 mortos.

No total, já morreram 44 pessoas devido aos incêndios que atingem o sul e o norte daquele estado dos Estados Unidos: 42 mortos em Paradise (onde arderam mais de seis mil habitações), os outros dois na cidade de Malibu.

Os incêndios deflagraram na semana passada no sul e no norte do Estado da Califórnia e rapidamente avançaram em várias frentes, alimentados por ventos fortes, destruindo dezenas de milhares de edifícios e obrigando ao encerramento de escolas, ao corte de estradas e à evacuação de localidades inteiras.