Julian Assange detido em Londres

O fundador da WikiLeaks, Julian Assange, foi detido esta quinta-feira de manhã em Londres.

Em comunicado, a Scotland Yard esclarece que o fundador da WikiLeaks foi detido na embaixada do Equador, em Londres, por agentes do Serviço Metropolitano de Polícia (MPS, na sigla original), dando seguimento a um mandado emitido por magistrados do Tribunal de Westminster, emitido em 29 de junho de 2012.

Assange estava refugiado na embaixada do Equador, em Londres, há sete anos. "Foi levado sob custódia para uma esquadra no centro de Londres, onde permanecerá até ser ouvido por um juiz", esclarece o comunicado da Scotland Yard.

"Os agentes tinham o dever de executar o mandado", esclarece a Scotland Yard. "Foram convidados a entrar na embaixada pelo Embaixador, no seguimento da retirada do asilo" que havia sido concedido ao fundador da WikiLeaks.

Assange refugiou-se na embaixada equatoriana na capital britânica em 2012 para evitar a sua extradição para a Suécia, que solicitou que o fundador do WikiLeaks se entregasse por supostos crimes sexuais, um processo que entretanto prescreveu.

Assange recusou depois entregar-se às autoridades britânicas por receio de ser extraditado para os Estados Unidos (EUA), onde poderia enfrentar acusações de espionagem puníveis com prisão perpétua.

Em 2010, o WikiLeaks divulgou mais de 90 mil documentos confidenciais relacionados com ações militares dos EUA no Afeganistão e cerca de 400 mil documentos secretos sobre a guerra no Iraque.

Naquele mesmo ano foram tornados públicos cerca de 250 mil telegramas diplomáticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que embaraçou Washington.