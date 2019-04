Marcelo repudia ataque contra "liberdade religiosa"

Hoje às 13:56 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, repudiou os ataques no Sri Lanka, tendo já apresentado as condolências à viúva do português que está entre os mais de 200 mortos causados por oito explosões.

"O meu pensamento vai em especial para a família da vítima portuguesa e já tive a oportunidade de apresentar as condolências à viúva", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à agência Lusa.

O presidente da República transmitiu também o seu pesar em nome do povo português às autoridades do Sri Lanka e aos familiares das vítimas.

Marcelo Rebelo de Sousa expressou o seu repúdio "a mais um ato contrário à dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais do Direito Internacional e especificamente à liberdade religiosa".