Moro tira cinco dias de licença no rescaldo da divulgação de mensagens sobre Lava Jato

Hoje às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, vai tirar uma licença de cinco dias na próxima semana. O afastamento acontece no rescaldo da divulgação de mensagens que colocam em causa a parcialidade do ex-juiz e revelam irregularidades na operação Lava Jato, que terão prejudicado Lula da Silva.

De acordo com despacho publicado esta segunda-feira no Diário Oficial da União, a licença temporária de Moro, entre segunda e sexta-feira da semana que vem, servirá para "tratar de assuntos particulares", cita o jornal "Folha de S. Paulo".

O gabinete de imprensa do ministério tutelado por Sergio Moro informou que o ministro entrará de férias passados seis meses de ter entrado no governo de Bolsonaro. Como o período de tempo necessário ainda não passou, uma vez que Moro começou funções em janeiro, o ex-juiz optou por uma licença não remunerada. Durante a ausência de Moro, será Luiz Pontel a assumir interinamente a pasta.

Moro está debaixo do fogo desde o início de junho, quando o site "The Intercept Brasil" publicou uma série de mensagens atribuídas ao próprio e ao procurador Deltan Dallagnol, que indicam, alegadamente, interferência do então juiz na atuação do Ministério Público Federal no que diz respeito às investigações da Operação Lava Jato, que envolve o ex-presidente Lula da Silva.

Segundo a investigação jornalística, o ex-juiz Sérgio Moro sugeriu ao procurador que alterasse a ordem das fases da operação Lava Jato, deu conselhos, indicou caminhos de investigação e orientou os promotores encarregados do caso, ajudando a acusação e violando a legislação brasileira que exige imparcialidade aos juízes

Moro diz não reconhecer a autenticidade das mensagens obtidas e divulgadas pelo site e nega ter cometido ilegalidades na condução da operação, que levou à condenação por corrupção do antigo dirigente dos Trabalhadores.