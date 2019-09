Pai de 16 anos lança bebé ao rio em Barcelona

Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 16 anos lançou o filho bebé ao rio, no município de Sant Adrià de Besòs, Barcelona. A Polícia catalã está a procurar o corpo da criança.

Citando fontes próximas da investigação, o "El Español" reporta que o jovem de 16 anos, de origem sul-americana, foi surpreendido por algumas pessoas quando tentava enterrar o bebé junto ao rio Besòs, tendo acabado por lançar a criança à água. Testemunhas garantem que o jovem entrou depois num bar, encharcado e em estado de choque, e que posteriormente, acompanhado pelo pai, foi a um posto da Polícia, onde terá confessado os factos. O rapaz foi detido e o caso está a ser investigado pelo Tribunal de Menores.

Já segundo o "La Vanguardia", que cita uma responsável dos Mossos d'Esquadra (polícia regional), as buscas arrancaram na terça-feira à tarde, na sequência de um alerta de um transeunte, que viu um jovem com uma mala, perto do rio, carregando o que parecia ser um bebé. As operações foram retomadas esta manhã, tanto nas margens como dentro de água, envolvendo mergulhadores, cães pisteiros, helicóptero e equipas de resgate marítimo.

Para facilitar o trabalho da operação, foram colocadas barreiras para reduzir o volume de água no rio. Até ao momento, a Polícia encontrou uma mala com roupas e sangue, num local indicado pelo jovem.