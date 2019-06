Polícia de Hong Kong carrega sobre jovens em protesto

João Carreira, da agência Lusa Hoje às 09:34 Facebook

A polícia de Hong Kong carregou sobre os jovens que protestavam, numa das zonas de acesso ao Conselho Legislativo, contra a polémica lei de extradição.

A polícia lançou também gás pimenta para obrigar os manifestantes a dispersar.

À carga policial, os manifestantes tentaram travar o avanço da polícia com grades, mas a esmagadora maioria colocou as mãos no ar. Outros começaram a distribuir máscaras de proteção contra o gás pimenta.

Este é o culminar de um momento de tensão que nas últimas horas se tem vivido nesta zona central de Hong Kong, onde centenas de milhares de manifestantes estavam concentrados em protesto contra a proposta de lei, cujo debate no Conselho Legislativo (LegCo, parlamento local) devia ter começado esta manhã mas foi adiado para "hora posterior a ser determinada".