PrayForBrazil é assunto do momento no Twitter

Depois da vitória de Jair Bolsonaro nas presidenciais do Brasil, a hashtag "#PrayForBrazil" (em português, "Rezem Pelo Brasil") alcançou o estatuto de assunto mais falado na plataforma de microblogues Twitter.

Com mais de 180 mil "tweets", a palavra-chave tem sido utilizada, na sua maioria, por brasileiros, mas também por cidadãos estrangeiros.

No Twitter, a "hashtag" funciona como uma forma de identificar o assunto de uma publicação, permitindo então compilar vários "tweets" com o mesmo assunto.

Uma utilizadora que utilizou aquela "hashtag" mostrou simpatia pela comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros), um dos alvos da campanha de Bolsonaro.

"Eu realmente sinto muito a todos meus amigos lgbts, sejam fortes, eu acredito em vocês #PrayForBrazil", escreveu uma utilizadora.

Um outro utilizador mostrou estar incrédulo com a eleição de Bolsonaro. "'Se morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente' - Jair Bolsonaro", escreveu, perguntando: "Como vocês conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que votaram num cara que diz uma coisa dessas? #PrayForBrazil".

Outros utilizaram a "hashtag" de uma forma irónica. "Exatamente, #PrayForBrazil para agradecer a Deus por nos ter mandado Jair Messias Bolsonaro para salvar o Brasil do socialismo", escreveu uma outra conta.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército brasileiro reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com dados do Supremo Tribunal Eleitoral brasileiro, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o presidente eleito prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações", disse Jair Bolsonaro.