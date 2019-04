Rui Lucas, de Viseu. O português que morreu no Sri Lanka

JN Hoje às 14:44 Facebook

Rui Lucas, com cerca de 30 anos e natural de Viseu, estava em lua de mel no Sri Lanka. Morreu no hotel, na sequência de uma explosão. Foram oito as explosões contra hotéis e igrejas neste Domingo de Páscoa.

Há um português entre as 207 vítimas mortais de oito explosões que ocorreram, este domingo, em igrejas e hotéis no Sri Lanka.

Em declarações à Lusa via telefone, a cônsul de Portugal em Colombo, Preenie Pine, disse que entre as vítimas está "um jovem português, com idade que ronda os 30 anos", que se encontrava num dos hotéis atingidos pelas explosões.

A vítima é Rui Lucas, natural da freguesia de Repeses, em Viseu, e estava no Sri Lanka com a mulher em lua de mel, depois de terem casado na semana passada, apurou o JN.

A mulher do português já pediu ao Governo ajuda para "regressar rapidamente" a Portugal.

O presidente da República já falou com a viúva e apresentou condolências. "O meu pensamento vai em especial para a família da vítima portuguesa e já tive a oportunidade de apresentar as condolências à viúva", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à agência Lusa.

De acordo com a cônsul Preenie Pine há mais portugueses no país, mas "estão todos bem", acrescentando que está a dar apoio à mulher da vítima. "É um dia muito triste, estamos chocados", adiantou.

Ao todo somam-se oito explosões. A capital, Colombo, foi alvo de, pelo menos, quatro explosões, em três hotéis de luxo e uma igreja. Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra em Batticaloa, no leste do país.

Os hotéis de luxo onde se registaram as explosões são o Kingsbury Hotel, o Shangri-La e o Cinnamon Grand Colombo, todos na capital.

As explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 8.45 horas (3.15 horas em Portugal continental), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.

Surgiu mais tarde a indicação de mais uma explosão num hotel perto do jardim zoológico em Dehiwala, nos arredores da capital, que causou dois mortos, e outra num complexo de vivendas no distrito de Dematagoda. A polícia indicou que esta oitava explosão foi um atentado suicida e que vitimou três agentes, segundo a agência AFP.